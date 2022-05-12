اعتداء جديد على مسار النهر الصناعي قرب نالوت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الخميس، حدوث اعتداء جديد على صمام التفريغ بالخط الرئيسي الناقل للمياه عند المحطة رقم 151 الواقعة بين محطة الضخ رقم 3 بسيناون وخزان الجويبية.

ونقل منشور، عبر صفحة الجهاز على «فيسبوك» عن مدير عام منظومة غدامس- زوارة- الزاوية، بأن فرق الصيانة تجري تقييم الوضع التشغيلي، وإجراء مناورة تشغيل بغية تخفيض كمية تدفق المياه والسيطرة عليه.

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وأشار البيان إلى أن فرق الصيانة تأمل في السيطرة على التسرب دون الحاجة لإيقاف الضخ من حقل آبار غدامس باتجاه خزان الجويبية.

وأضاف أن نقطة الاعتداء واقعة في منطقة تشغيلية ذات ضغوطات تصل إلى (20 بار)، وهو ما قد يتسبب في انقطاع المياه على مناطق الشعواء -سيناون- نالوت - أولاد محمود.