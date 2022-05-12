أعضاء بـ«الأعلى للدولة» يطالبون رئاسة المجلس بالحفاظ على التوافقات المنجزة مع «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مجموعة من الأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة تطلق على نفسها «الداعمين للتوافق الوطني» رئاسة المجلس «إلى تحمل المسؤولية الوطنية» وذلك من خلال «الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة» المكلفة من مجلس النواب والتعاطي بسرعة مع الميزانية المحالة من الحكومة وفق الصلاحيات الممنوحة للمجلس، مشيرين إلى «تعذر الحصول على النصاب اللازم لعقد الجلسات للمرة الرابعة على التوالي» بسبب «الأغلبية المقاطعة الداعمة للتوافق الوطني».

وجاء في بيان أصدرته المجموعة اليوم الخميس «ندعو رئاسة المجلس إلى تحمل المسؤولية الوطنية بالالتفات لمطالبات الأغلبية التي تقاطع الجلسات وأهمها الحفاظ على ما تم إنجازه من توافقات مع مجلس النواب والمتمثل في تعديل الإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة الليبية، ونطالبها بسرعة التعاطي مع الميزانية المحالة من الحكومة وفقا لحدود الصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة، المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بديسمبر 2015».

إنجاز الميزانية وإشادة بموقف مصر والمغرب

وثمن أعضاء مجلس الدولة في بيانهم «سرعة تعاطي مجلس النواب مع الميزانية» التي قدمتها الحكومة المكلفة من قبله برئاسة فتحي باشاغا وحرصه على إنجاز هذا الاستحقاق «في أقرب الآجال ووفق السياقات القانونية السليمة»، ذلك بعدما أحال مجلس النواب مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة والمالية الإثنين الماضي.

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وأعرب أعضاء مجلس الدولة في بيانهم عن ارتياحهم لما جاء في البيان المصري المغربي المشترك الصادر مساء الإثنين الماضي بالرباط «خصوصا فيما يتعلق بالحرص على سيادة القرار الوطني الليبي، واحترام الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الليبية المنتخبة مؤكدين على أن هذا البيان يعكس فهما دقيقا وإيجابيا للمسألة الليبية ويعبر عن مساع صادقة لمساعدة الليبيين في تجاوز أزمتهم الحالية والانطلاق نحو مرحلة من السلام والاستقرار الدائمين».

تشجيع الأطراف الليبية على المزيد من التوافق

كما دعا أعضاء المجلس الأعلى للدولة في ختام بيانهم، المجتمع الدولي إلى دعم وتشجيع أطراف العملية السياسية الليبية على المزيد من التوافق الوطني».

ومطلع الأسبوع الجاري، زار رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، القاهرة والتقى هناك المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وعددا من المسؤولين المصريين لبحث التطورات السياسية في ليبيا، وذلك قبل أيام من استئناف اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة بين لجنتي مجلس النواب والدولة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.