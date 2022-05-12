الدبيبة يعد بتحسين أوضاع عناصر التمريض وتطوير القطاع الصحي

القاهرة - بوابة الوسط

وعد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بالعمل على تحسين أوضاع عناصر التمريض والأطقم الطبية المساعدة العامة بالمرافق الطبية، مؤكدا أن تطوير القطاع الصحي من أولويات عمل الحكومة.

وقال الدبيبة عبر صفحته على «فيسبوك» مساء الخميس، «لمناسبة اليوم العالمي للتمريض أقول ‫إلى كل ممرض وممرضة في بلادنا، شكرا على كل جهودكم الاستثنائية وأؤكد بأن تحسين أوضاعكم والرفع من كفاءتكم وتطوير القطاع الصحي هو من أولويات عمل الحكومة».

- إحياء اليوم العالمي للتمريض في سرت

ونظمت إدارات الخدمات الصحية ببلدية سرت، اليوم احتفالية لمناسبة اليوم العالمي للتمريض حضرها عدد من المسؤولين عن القطاع في البلدية. وأشادوا في كلمات بالمناسبة بدور عناصر التمريض والأطقم الطبيبة ‬في تقديم الخدمات الطبية للمرضى.