إحياء اليوم العالمي للتمريض في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظم قطاع الصحة ببلدية سرت، اليوم الخميس، احتفالا لمناسبة إحياء اليوم العالمي للتمريض الذى يصادف يوم 12 مايو من كل عام، وذلك بحضور مدير إدارة الخدمات الصحية هانيبال أبوشامخة، ومساعد مدير إدارة الخدمات الصحية محمد إدريس، ومختار محلة الزعفران سالم الهادي ومدير قسم التمريض ومدير الخدمات الطبية بإدارة الخدمات الصحية، وعدد من مديري المراكز والوحدات الصحية وعناصر جهاز الإسعاف السريع والتمريض من عدة مراكز ووحدات صحية.

وشهدت احتفالية اليوم العالمي للتمريض في سرت إلقاء عدد من الكلمات بالمناسبة، وأكد مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت، هانيبال أبوشامخة في كلمته على أهمية دور التمريض في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، مشيدا بما تقوم به الأطقم الطبية المساعدة من جهود إنسانية في معالجة المصابين والمرضى ومتابعة حالتهم الصحية.

كما أكد المتحدثون في كلماتهم على أهمية العمل الذي يقوم به عناصر التمريض في خدمة المرضى باعتبارهم من يعكس صورة مشرفة عن المرفق الطبي سواء كان مستشفى أو مركز صحي وذلك عند تقييم المرضى وذويهم لمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مشيدين بالجهود المبذولة من عناصر التمريض بالمرافق الصحية في سرت رغم الظروف ونقص الإمكانات والدعم.

احتفالية اليوم العالمي للتمريض في سرت. (الإنترنت)

احتفالية اليوم العالمي للتمريض في سرت. (الإنترنت)

احتفالية اليوم العالمي للتمريض في سرت. (الإنترنت)

احتفالية اليوم العالمي للتمريض في سرت. (الإنترنت)