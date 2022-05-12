حكومة الوحدة ترد على «العفو الدولية»: تقريركم يفتقد المهنية والمصداقية

القاهرة - بوابة الوسط

ردت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، على تقرير منظمة العفو الدولية «أمينستي» الصادر مطلع الشهر الجاري، معتبرة أنه «يفتقد المصداقية والمهنية» و«متحامل»، مؤكدة استمرار جهود الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان.

وأصدرت منظمة العفو الدولية في الثاني من مايو الجاري، بيانا طالبت فيه بإقالة ومحاسبة رئيس جهاز دعم الاستقرار، التابع للمجلس الرئاسي، برئاسة عبدالغني الككلي، المعروف بـ«غنيوة» وكذلك نائبه السابق لطفي الحراري، واصفة إياهما بأنهما «قادة ميليشيا يرتكبان انتهاكات ويتقلدان مناصب في الدولة».

حكومة الوحدة الوطنية تتهم منظمة العفو الدولية بـ«إساءة استخدام التعاون»

وأعربت وزارة الخارجية في بيان «عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر»، متهمة المنظمة بـ«إساءة استخدام التعاون» الذي كانت حريصة «على ترسيخه كمبدأ للتعامل» معها «كغطاء من قبل وفد المنظمة الذي زار ليبيا أخيرا».

كما اتهم البيان الحكومي منظمة العفو الدولية باستغلال «تعاون الحكومة الليبية في سلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية»، عند زيارتهم إلى ليبيا «التي كان ظاهرها هو التحقيق في الجرائم المرتكبة في مدينة ترهونة جنوب طرابلس»،لكن «وفد المنظمة تجاوز ذلك الأمر حتى أصبحت أعمالا تصنف بأنها إجرامية ويعاقب عليها القانون المحلي» وفق البيان.

تحامل ممنهج ضد الدولة الليبية

وأضافت الوزارة أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أخيرا «يفتقر للمهنية والمصداقية»، معتبرة إياه «استمرارا لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية».

- «العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»

- «جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

وقالت وزارة الخارجية «إن هذه المنظمة لم تجر أية زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة ولم تستفسر منها على أية خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير وعند زيارتها للبلاد»، كما «أن المنظمة لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير، واكتفت باجترار نفس الادعاءات الواهية والاتهامات المجانية.. من دون تقديم أدلة علمية أو حجج موضوعية».

حكومة الوحدة تتهم «العفو الدولية» بنشر المثلية والفكر الإلحادي

كما اتهمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية وفد منظمة العفو الدولية الذي زار ليبيا بأنه «سلك مسالك أخرى وروج أحد أعضائه بالتعاون مع بعض ضعاف النفوس داخل البلاد لنشر أفكار ومعتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية وذلك عبر نشره الفكر الإلحادي والمثلية».

وأكدت وزارة الخارجية أن «هذا كله مثبت بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة»، معتبرة أن التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية «التي أعطت لنفسها حق تقييم الآخرين»، كان يهدف «للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة للقوانين والتشريعات والأعراف والأخلاقيات النافذة داخل الدولة».

حكومة الوحدة تطالب «العفو الدولية» بتقديم أدلة على انتهاكات الأجهزة الأمنية

وقالت الوزارة في بيانها «إن حكومة الوحدة الوطنية ما زالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير»، مؤكدة أن «الحكومة الليبية قد تتخذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لسلكهم مسارات أخرى لمهمتهم».

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ختام البيان «أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبيين»، مطالبة من يريد التعاون معها باحترام المعتقدات والعرف الاجتماعي والدين الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى تسمو فوق كافة الاعتبارات وأن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام.