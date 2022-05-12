13 بلدية تشكل لجنة للتواصل مع حكومة الوحدة

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شكلت 13 بلدية لجنة للتواصل مع رئاسة حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ووزارة الحكم المحلي لمعالجة جملة من المشكلات والمعوقات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال ملتقى في مدينة صرمان أمس الأربعاء، نظمته الرابطة الوطنية للمجالس البلدية بالتعاون مع المجلس البلدي صرمان، بمشاركة عمداء بلديات «مصراتة وصرمان ووادي البوانيس وزمزم ومسلاتة وبني وليد والخمس والشرقية ودرج والزاوية والزنتان وغريان وجادو»، وحضور مهندسين بالشركة العامة للكهرباء، حسب بيان المكتب الإعلامي للرابطة.

عمداء البلديات ناقشوا إلغاء قرار حل شركات الخدمات العامة

وناقش الملتقى عدة بنود، منها قرار حكومة الوحدة رقم 386 للعام 2022 بشأن إلغاء القرار رقم 356 للعام 2021 الخاص بحل شركات الخدمات العامة، والتأخر في نقل اختصاصات وزارات الإسكان والمرافق والمواصلات والاقتصاد إلى المجالس البلدية.

كما تناول المذكرة المقدمة من قبل حكماء وأعيان مختلف البلديات بشأن آخر مستجدات ملف الكهرباء، واستقرار الشبكة خلال فصل الصيف، إضافة إلى موضوع تدخل بعض أعضاء مجلس النواب في تغيير عضوية عدد من المجالس البلدية.

لجنة التواصل تعقد اجتماعها الأول في طرابلس خلال يومين

وقال نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، وعميد المجلس البلدي وادي البوانيس علي فرج عكاشة إن لجنة التواصل ستعقد اجتماعها الأول خلال اليومين المقبلين بطرابلس لمناقشة مخرجات الملتقى، والخروج بمذكرة تعرض على رئاسة الوزراء والوزارات ذات العلاقة للوصول إلى خارطة شاملة تهدف في مجملها إلى الارتقاء بمستوى مختلف الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن جميع عمداء المجالس البلدية بإمكانهم الاتصال بالرابطة والمشاركة في الاجتماع، مؤكدًا أن الملتقى يأتي في إطار تفعيل رابطة المجالس البلدية، وذلك للوصول إلى حكم محلي رشيد لا مركزي، قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية.