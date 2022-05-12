الدبيبة: مؤسسة الاستثمار تعاني من سوء الإدارة.. ولا بد من لجنة لإعادة إحيائها

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن المؤسسة الليبية للاستثمار «تعاني من سوء الإدارة».

وأضاف الدبيبة: «لا بُد من تشكيل لجنة لمراجعة وإدارة هذه المؤسسة وإعادة إحيائها»، وذلك في كلمة خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الخميس.

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وتابع: «مؤسسة الاستثمار تحتاج إلى وقفة، فقد أصبحت مقفلة ولا أحد يستطيع سؤال مسؤوليها»، مشيرًا إلى تعاونهم مع مكتب استشاري عالمي لتطويرها، إلا أنه «تعامل مع ورق المؤسسة بشكل سطحي».

بيان منسوب للمؤسسة يعلن تبعيتها لحكومة باشاغا

وخلال الفترة الماضية، شهدت مؤسسة الاستثمار خلافات عديدة حول شرعية مجالس إدارتها، وصل إلى حد التحكيم الدولي.

كما جرى تداول بيان منسوب إلى المؤسسة، قبل عدة أيام، تعلن فيه تبعيتها إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا.