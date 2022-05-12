الدبيبة يبحث مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي.

جاء ذلك خلال رئاسته الاجتماع الأول لمجلس أمناء المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي خلال العام الجاري، وذلك لمتابعة خطة عمله، حسب بيان ‏إدارة الإعلام والاتصال الحكومي على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، شارك مدير مجلس التطوير الاقتصادي محمود الفطيسي في الاجتماع الموسع الذي عُقِد بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة لبحث استراتيجية الأمن الغذائي في ليبيا وآلية تنفيذها.

وناقش المجتمعون سُبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة ووضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما تم استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلية وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.