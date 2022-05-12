دعم هولندي مغربي للدور الأممي في ليبيا لتنظيم انتخابات «حرة ونزيهة»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

أكد وزيرا الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، والهولندي ووبكي هوكسترا، دعمهما لعمل بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، مع التشديد على ضرورة تنظيم انتخابات «حرة ونزيهة».

جاء ذلك في بيان مشترك بعد لقاء بين الطرفين على هامش الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» في المغرب، أمس الأربعاء.

وقال هوكسترا إن بلاده تقدر الالتزام الفعال للرباط في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في ليبيا، فيما تطرق الطرفان إلى التحديات الأمنية المتعددة التي تواجه منطقة الساحل الأفريقي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز الاستقرار الإقليمي.

وعبر الوزيران عن قلقهما إزاء النزاع الروسي - الأوكراني، و«عواقبه الخطيرة» على الأمن الغذائي والطاقوي؛ حيث دعا الوزير الهولندي موسكو إلى «إنهاء حربها» على أوكرانيا «فورًا».

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وعلى هامش الاجتماع، التقى بوريطة أيضًا وزير الخارجية المصري سامح شكري، حيث أكدا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.

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وشددا في بيان مشترك، على دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وتأييد مساعي المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لصون الثروات الليبية ومقدرات شعبها.