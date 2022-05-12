Atwasat

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ461 شركة خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 10:35 صباحا
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ461 شركة خلال أسبوعين
مقر مصرف ليبيا المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مصرف ليبيا المركزي، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي تلقاها خلال الفترة من 14 إلى 27 أبريل الماضي.

وشملت الطلبات، التي نفذتها فروع المصارف، 461 شركة، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

للاطلاع على تفاصيل فتح تلك الاعتمادات.. اضغط هنا

ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية والمستلزمات الزراعية والمواد الخام والمعدات الطبية والأحذية والحقائب والأدوية والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)

تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية (فيديو وصور)
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا

مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا
تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي

تراجع مبيعات السيارات في روسيا بنسبة 78.5% في أبريل على أساس سنوي
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة

«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

الفلبين.. فرديناند ماركوس الابن يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية
مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب

مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور ...
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ461 شركة خلال أسبوعين
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ461 شركة خلال أسبوعين
دعم هولندي مغربي للدور الأممي في ليبيا لتنظيم انتخابات «حرة ونزيهة»
دعم هولندي مغربي للدور الأممي في ليبيا لتنظيم انتخابات «حرة ...
حرس السواحل ينقذ 146 مهاجرا
حرس السواحل ينقذ 146 مهاجرا
وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس دستوري سليم
وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس...
الدبيبة يبحث مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
الدبيبة يبحث مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
الدبيبة: مؤسسة الاستثمار تعاني من سوء الإدارة.. ولا بد من لجنة لإعادة إحيائها
الدبيبة: مؤسسة الاستثمار تعاني من سوء الإدارة.. ولا بد من ......
وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري
وليامز تطلع المنفي على استعدادات الجولة الثانية من اجتماعات ......
اللجنة الجمركية التونسية - الليبية تبحث ملف البضائع المستثناة من العبور
اللجنة الجمركية التونسية - الليبية تبحث ملف البضائع ......
الدبيبة يبحث مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي
الدبيبة يبحث مقترح إنشاء المنتدى الاقتصادي الليبي...
وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات بأساس دستوري سليم
وليامز تؤكد للدبيبة ضرورة الحفاظ على الهدوء وإجراء انتخابات ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط