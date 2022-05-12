إصابتان جديدتان بـ«كورونا» في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الأربعاء.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر التابع للمركز تحاليل لأربع عينات للكشف عن الفيروس؛ تبين سلبية اثنتين منها، حسب بيان المركز على صفحته بموقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

واكتشفت الإصابتان في براك الشاطئ وأوباري، فيما لم يسجل المركز أيضًا أي حالات وفاة أو شفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها اكتشاف إصابات بالفيروس في الجنوب منذ أسابيع، وقد سبق أن حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات الفيروس الفترة الماضية، «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).