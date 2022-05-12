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أحوال الطقس اليوم: احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 09:41 صباحا
أحوال الطقس اليوم: احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال
سماء ملبدة بالسحب، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال، خصوصًا الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن مركز الأرصاد، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و42 درجة مئوية على جميع المناطق.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الجبلية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و23 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من السبت.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية، قد تكون جيدة على مناطق الواحات، واحتمال ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و25 درجة مئوية على معظم المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا اليوم على مناطق الجفرة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 26 و32 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، تتحول غدًا إلى شمالية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين37 و42 درجة مئوية، ولا تتجاوز 33 درجة مئوية على السرير، وتسجل انخفاضًا غدًا.

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