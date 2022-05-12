شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: الإغلاق وغياب الصيانة يهددان ميناء الزويتينة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «نسخة إلى الرأي العام» عبر قناة الوسط «wtv»، ملفات تهم القطاع النفطي، منها استمرار الإغلاقات، وأيضًا غياب الصيانة عن العديد من منشآته.

وسلطت الحلقة الضوء على وضع ميناء الزويتينة النفطي؛ حيث تسببت الإغلاقات المتكررة في «تآكل الخزانات» به، حسب ما صرح به خبراء للبرنامج، الذين أشاروا إلى مخاطبة الجهات المسؤولة في الدولة لصيانته ولكن دون جدوى.

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وأشار الخبراء إلى أن توقف الصيانة والعمرات للخزانات قلل من عمرها الافتراضي، وما زاد من تلك المشكلة هو تكرر وقائع وقف ضخ النفط، بسبب الإغلاقات.