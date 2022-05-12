شاهد.. «اقتصاد+» يناقش ملفات وقضايا اقتصادية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» عبر قناة الوسط «wtv»، اليوم الأربعاء، عددًا من الملفات الاقتصادية والأخبار التي تهم المواطنين، على صعيد الأسعار والخدمات.

وناقش البرنامج عددًا من الملفات والقضايا الاقتصادية في ليبيا وأخرى عالمية، وتأثير رفع الاحتياطي الأميركي نسبة الفائدة.

- مجموعة في الزويتينة تعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية

واستعرضت الحلقة إعلان شركة الاتصالات الدولية الليبية عن مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، وإطلاق إذاعة للاتصالات تغطي كافة أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تصريحات عن إدارة مصرف الخليج بشأن التطور الرقمي، كما تحدثت الغرفة التجارية الليبية الإيطالية عن دعم الشركات خلال الفترة المقبلة.