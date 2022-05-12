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ضبط شخص حاول خطف طفلين من منطقة اللثامة ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 مايو 2022, 01:01 صباحا
ضبط شخص حاول خطف طفلين من منطقة اللثامة ببنغازي
مركز شرطة الصابري (صفحة مديرية أمن بنغازي على فيسبوك)
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أعلنت مديرية أمن بنغازي، الأربعاء، القبض على شخص حاول خطف طفلين من منطقة اللثامة، وإحالته إلى النيابة العامة.

وأفادت مديرية الأمن، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن معلومات ورود لمركز شرطة الصابري تُفيد باعتداء شخص على طفلين محاولاً اختطافهما بمنطقة اللثامة قرب محطة وقود النايلي على متن مركبة آلية نوع «بي .إم.دبليو».

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وأضافت أن قوة من مركز شرطة الصابري انتقلت وضبطت الشخص المطلوب، وجرى إحضار ولي أمر الطفلين، والذي أفاد بعرض الطفلين على المستشفى كونهما تعرضا لإصابات أثناء الاعتداء.

وأضافت أن الشخص المضبوط يدعى «أ.ف.م» ليبي الجنسية، وهو مطلوب لدى مركز شرطة الفويهات، لافتة إلى أن أجهزة الأمن اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله وأحالته إلى النيابة العامة.

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