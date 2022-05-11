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الحويج يشكل فريقا لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 10:54 مساء
الحويج يشكل فريقا لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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وجه وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، بتشكيل فريق لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي قصيرة وطويلة الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.

ويضم الفريق رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وإدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة.

- وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الأربعاء، ضم رئيس مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، ومدير عام مركز تنمية الصادرات، ومديري إدارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار والتجارة الداخلية بالوزارة؛ لبحث استراتيجية الأمن الغذائي وآلية تنفيذها، وفق بيان نشرته الوزارة على «فيسبوك».

وناقش الحضور سبل دعم قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، وضع استراتيجية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمستهلك، كما جرى استعراض خطة الوزارة في تفعيل ديوان الحبوب، ومساهمته في دعم الأنشطة الزراعية والصناعية وتنظيم عمليات توريد وتوزيع القمح والدقيق على الشركات والمطاحن والمخابز، وتوفير مخزون استراتيجي منها والسيطرة على السوق المحلية وتحقيق الاستقرار بالسلع وتحسين الخدمات.

جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
جانب من اجتماع بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية (صفحة الوزارة على فيسبوك)
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