شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف الحقيقة

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأربعاء، ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتناولت الحلقة، التي تقدمها ريم الزايدي ودرة عبد المجيد، ردود الفعل المحلية والعالمية على الحادثة، حيث قُتلت أبوعاقلة العاملة بقناة «الجزيرة»، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

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ودانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الواقعة، واصفة الأمر بأنه محاولة لإسكات صوت الحق.

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وقالت المنقوش: «قتل شيرين أبوعاقلة بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم أجمع هو إخراس لصوت الحق.. لصوت الضحايا ولصوت المرأة العربية الشجاعة التي لطالما كانت تؤمن بدور الصحافة الحرة»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الأربعاء.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية، غدًا الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وحضور رسمي وشعبي.