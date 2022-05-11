Atwasat

شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف الحقيقة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 09:35 مساء
شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف الحقيقة
برنامج «وسط الخبر» على قناة الوسط (WTV). الأربعاء 11 مايو 2022
alwasat radio

ناقشت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة الوسط (WTV)، اليوم الأربعاء، ملابسات مقتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتناولت الحلقة، التي تقدمها ريم الزايدي ودرة عبد المجيد، ردود الفعل المحلية والعالمية على الحادثة، حيث قُتلت أبوعاقلة العاملة بقناة «الجزيرة»، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

انقر هنا لمشاهدة حلقة «وسط الخبر»

ودانت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، نجلاء المنقوش، الواقعة، واصفة الأمر بأنه محاولة لإسكات صوت الحق.

- المنقوش: قتل شيرين أبوعاقلة إسكات لصوت الحق وخرق علني للمواثيق الدولية
- من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)
- قطر: أبوعاقلة قُتلت برصاصة في الوجه وكانت ترتدي سترة الصحافة

وقالت المنقوش: «قتل شيرين أبوعاقلة بالرصاص الحي على مرأى ومسمع العالم أجمع هو إخراس لصوت الحق.. لصوت الضحايا ولصوت المرأة العربية الشجاعة التي لطالما كانت تؤمن بدور الصحافة الحرة»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الأربعاء.

ومن المقرر أن تجرى مراسم تشييع جثمان الصحفية الفلسطينية، غدًا الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، وحضور رسمي وشعبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا

رسميا.. الكشف عن حكم نهائي دوري أبطال أوروبا
كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة

كاركاتير خيري - شيرين أبوعاقلة
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 3 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)

آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة (صور وفيديو)
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 2 - 0 الخمس» في الدوري الممتاز
مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب

مدير «وفا» الأسبق: إطلاق الرصاص على الصحفية أبوعاقلة «متعمد».. وهذه هي الأسباب
كاركاتير خيري - الفساد السياسي

كاركاتير خيري - الفساد السياسي
من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور وفيديو)

من مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله: تشييع جثمان الصحفية أبوعاقله غدا (صور ...
اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»

اعتماد اسم جديد للعبة الفيديو «فيفا»
مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي
إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)

إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في زليتن (صور)
انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي

انتهاء مغامرة مجرم خطير فر من سجن أميركي
تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان

تحول تاريخي في العرش البريطاني مع إلقاء الأمير تشارلز خطاب افتتاح البرلمان
«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)

«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم (فيديو)
هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟

هل تهدد تعديلات دوري الأبطال بإلغاء كأس الرابطة الإنجليزية؟
«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية

«وثيقة استراتيجية جديدة».. تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 3 المدينة» في الدوري الممتاز
إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»

إسبانيا تعزل رئيسة المخابرات بعد تجسسها على مسؤولين كتالونيين عبر «بيغاسوس»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الولايات المتحدة: الانتخابات قبل تشكيل الحكومة في ليبيا
الولايات المتحدة: الانتخابات قبل تشكيل الحكومة في ليبيا
مجموعة في الزويتينة تعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية
مجموعة في الزويتينة تعلن استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية
ضبط تونسي مطلوب لدى «الإنتربول» بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس
ضبط تونسي مطلوب لدى «الإنتربول» بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس
شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف الحقيقة
شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف ...
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
«الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس
«الوسط» تذيع مقابلة مع نورلاند مساء الخميس...
الحويج يشكل فريقا لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي
الحويج يشكل فريقا لإعداد استراتيجية الأمن الغذائي...
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا
مبعوث لجنة الاتحاد الأفريقي يبلغ رسالة إلى غوتيريس حول ليبيا...
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط «قوة قاهرة» على اليابسة
«أويل برايس»: ليبيا تتطلع إلى التوسع النفطي في البحر وسط ......
شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ونزيف الحقيقة
شاهد في «وسط الخبر»: مقتل شيرين أبو عاقلة.. ظلم الاحتلال ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط