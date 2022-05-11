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ضبط تونسي مطلوب لدى «الإنتربول» بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 08:50 مساء
ضبط تونسي مطلوب لدى «الإنتربول» بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس
التونسي المطلوب لدى «الإنتربول» الذي ألقي القبض عليه بمنطقة سوق الجمعة في طرابلس. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأربعاء، ضبط تونسي مطلوب لدى مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» بمنطقة عرادة في سوق الجمعة بطرابلس.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن «أعضاء دوريات إدارة مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تمكنوا، اليوم الأربعاء، من ضبط المدعو (م. ا. م. م) مواليد 1990 تونسي الجنسية بمنطقة سوق الجمعة عرادة) بطرابلس».

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وأضافت وزارة الداخلية أنه «مطلوب لدى مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية (الإنتربول)، كونه محكومًا عليه بالسجن بجمهورية تونس لارتكابه جريمة قتل وفراره إلى ليبيا»، مؤكدة أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.

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