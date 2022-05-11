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السفير الصيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 07:25 مساء
السفير الصيني يوضح موقف بلاده من الأزمة الليبية
السفير الصيني لدى ليبيا، وانغ شيمين (وال)
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أكد السفير الصيني لدى ليبيا، وانغ شيمين، أن موقف بلاده ثابت وواضح تجاه الملف الليبي، ويتمثل في «التمسك بدعم سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها، ودعوة جميع الأطراف إلى بناء التوافق وجسر الخلافات».

جاء ذلك في مقال للسفير، نشرت وكالة الأنباء الليبية مقتطفات منه، حيث شدد على أن الصين تتمسك بـ«إيجاد حل للمأزق السياسي عن طريق الحوار والتشاور في أقرب وقت ممكن وتهيئة الظروف للانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

وقال إن الجانب الصيني يدعم دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة، ويدعو إلى انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في أقرب الآجال.

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وأشار السفير إلى أن الجانب الصيني «يستعد للعمل مع المجتمع الدولي لجعل مبادرة الأمن العالمي ترسخ وتؤتي ثمارها بما يصبح العالم أكثر سلامًا وأمنًا وازدهارًا».

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ، طرح مبادرة الأمن العالمي أمام الاجتماع السنوي لمنتدى «بوآو» الآسيوي للعام 2022 بعنوان «العمل يدًا بيد على مواجهة التحديات وفتح آفاق للمستقبل عبر التعاون».

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