وفاة مريض أثناء الغسل الكلوي بمستشفى «ابن سينا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

توفي مريض أثناء قيامه بإجراء عملية الغسل الكلوي بقسم الكلى في مستشفى «ابن سينا» التعليمي في مدينة سرت، اليوم الأربعاء، على ما أفادت مصادر طبية بالمستشفى «بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن المريض يدعى محمد علي يوسف الكرامي، من مدينة سرت ويبلغ من العمر 64 عامًا، وكان يعاني مرض الفشل الكلوي منذ سنوات ومصابًا بداء السكري ويجري عملية الغسل الكلوي يومًا بعد يوم بالمستشفى.

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ونعى العاملون بقسم الكلى مستشفى «ابن سينا» الحاج محمد علي الكرامي، أحد المرضى المترددين على القسم، وأشارت المصادر الطبية إلى أنه ودع رفاقه من المرضى والطاقم الطبي قبل الوفاة التي حدثت صباح اليوم.