الحويج يستعرض مع سفير الصين خطة تشجيع الاستثمار الأجنبي لدخول ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، خلال اجتماع عقده مع سفير الصين لدى ليبيا، وانغ تشيمين، خطة الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الدخول إلى ليبيا، حاثًا ضيفه الدبلوماسي على ضرورة عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا.

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحويج بحث مع سفير الصين، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، آلية عودة الشركات الصينية إلى العمل في ليبيا، وناقشا المشاكل والعقبات التي تواجه الشركات الصينية في العودة واستكمال المشاريع الاستثمارية القائمة على تنفيذها، وذلك بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، جمال النويصيري، والملحق التجاري بالسفارة الصينية في ليبيا.

خطة تشجيع الاستثمار الأجنبي

وأضافت الوزارة أن الحويج استعرض أيضًا مع السفير الصيني «خطة حكومة الوحدة الوطنية في تطوير البنية التحتية وإنشاء موانئ ومطارات تسهم في تشجيع المستثمر الأجنبي لدخول السوق الليبية، والمشاركة في إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة القطاعات تحت إشراف الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والجهات ذات العلاقة».

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وحث الحويج خلال الاجتماع السفير الصيني على تشجيع الشركات الصينية لاستئناف عملها في ليبيا بأقرب وقت، مؤكدًا حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على تقديم التسهيلات اللازمة أمام الشركات الأجنبية وتوفير بيئة عمل مناسبة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص المحلي.

برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير

كما أكد الحويج، لضيفه الدبلوماسي، حرص وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، على «وضع برنامج عمل مشترك لتنفيذ وتفعيل طريق الحرير نحو السوق الأفريقية بهدف تنشيط تجارة العبور وإقامة مناطق حرة، خاصة بدولة ليبيا تحقق التنوع الاقتصادي».

من جهته، أكد سفير الصين رغبة الشركات الصينية في استئناف عملها في ليبيا، والمساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والاستثمارية «وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الأنشطة الاقتصادية والصناعية والخدمية» بحسب وزارة الاقتصاد.

الحويج وسفير الصين لدى ليبيا خلال لقائهما الثلاثاء 10 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)