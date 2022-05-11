مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية يدين مقتل الصحفية الفلسطينية أبو عاقله ويطالب بمحاسبة مرتكبيها

القاهرة - بوابة الوسط

دان مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، «قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الغاشم خلال قيامها بواجبها الصحفي لتوثيق الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال أثناء اقتحام مخيم جنين».

وقُتلت الصحفية أبوعاقلة برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، ثاني أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقال المندوب الليبي، في منشور رسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «‏أتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة لذوي الصحفية وللشعب الفلسطيني». وأضاف: «مثل هذه الجرائم الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل يجب ألا يتم تجاوزها، ويجب محاسبة مرتكبيها».

أبوالغيط: «الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط أن «الجريمة ليست بمستغربة على الاحتلال (...) الذي يسعى إلى إسكات الصوت الفلسطيني»؛ محملا الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية» عن الجريمة، ومشددا على ضرورة معاقبة مرتكبيها، وفق ما نقل عنه في بيان، مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية.

وتجرى مراسم تشييع جثمان الصحفية أبوعاقلة، غدًا الخميس، من مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، بمشاركة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وبحضور رسمي وشعبي.