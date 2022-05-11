عون يبحث مع وفد تركي التعاون في قطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير النفط والغاز، محمد عون، مع وفد من رجال أعمال أتراك، إمكانية التعاون بين الشركات الليبية والتركية في عديد المجالات.

وتحدث عون عما تمر به الصناعة النفطية في ليبيا وخارجها في ظل التوتر الناتج عن الحرب الأوكرانية - الروسية، حسب بيان وزارة النفط على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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واستعرض الوزير التحديات التي تتعلق بالعرض والطلب، فيما قدم الوفد نبذة عن خبرة وقدرات الشركات التركية في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، الذي عُقد في ديوان الوزارة، مدير عام الجودة والصحة والسلامة عبدالناصر قنيدي، ومدير عام الشؤون مصطفى بن عيسى.