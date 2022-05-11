السوق الرسمية: ارتفاع الدولار أمام الدينار وتراجع اليورو

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، الأربعاء، مقارنة بتعاملات أمس الثلاثاء.

وارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.8 دينار من 4.79 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين انخفض سعر اليورو إلى 5.06 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، وثبت الجنيه الإسترليني عند 5.92 دينار.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، زاد سعر الريال السعودي قرشا ليسجل 1.28 دينار مقابل 1.27 دينار أمس، و سعرالدينار التونسي ليسجل 1.55 دينار مقابل 1.54 دينار أمس، بينما استقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني والليرة التركية الذين سجلا 0.71 دينار و0.31 دينار على الترتيب.