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«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 12:16 مساء
«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي
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حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، شمالية إلى شمالية شرقية، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون جيدة على ساحل سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الساحل من رأس لانوف إلى الجبل الأخضر.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على طول الساحل، بينما تكون شمالية غربية اليوم على ساحل درنة وطبرق، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، وبين 25 و30 عقدة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.05 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.

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