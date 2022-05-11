«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية، شمالية إلى شمالية شرقية، على الساحل من رأس لانوف إلى بنغازي.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح سرعة الرياح بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار خفيفة، وتكون جيدة على ساحل سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية، وتكون متغيرة الاتجاه صباح الغد على ساحل الخمس ومصراتة سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.