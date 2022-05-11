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دراغي لبايدن: ليبيا قادرة على أن تكون موردا كبيرا للنفط والغاز إلى أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 11:21 صباحا
دراغي لبايدن: ليبيا قادرة على أن تكون موردا كبيرا للنفط والغاز إلى أوروبا
لقاء دراغي وبايدن، 10 مايو 2022، (البيت الأبيض)
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تناول رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، الملف الليبي خلال لقائه بالرئيس الأميركي جو بايدن، حيث تحدث عن قدرة ليبيا على أن تكون موردا كبيرا للنفط والغاز إلى أوروبا.

وأكد دراغي، خلال اللقاء الذي دار في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية «نوفا».

وقال إن ليبيا بإمكانها «أن تكون موردا كبيرا للغاز والنفط ، لا لإيطاليا فحسب وإنما لأوروبا بأكملها».

واشنطن تحذر من تداعيات إغلاق النفط في ليبيا على الاقتصاد العالمي
وسبق أن حذرت الولايات المتحدة من تداعيات إغلاق منشآت نفطية في ليبيا على الاقتصاد العالمي، حسب بيان للسفارة الأميركية في 27 أبريل الماضي.

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وقالت واشنطن: «يجب على القادة الليبيين المسؤولين أن يدركوا أن الإغلاق يضر بالليبيين في جميع أنحاء البلاد وله تداعيات على الاقتصاد العالمي، ويجب عليهم إنهاء إغلاق النفط على الفور»، حسب ما جاء على صفحة السفارة الأميركية لدى ليبيا بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وطرحت أميركا في هذا الصدد مقترحا «بإنشاء آلية مالية ليبية موقتة» لإدارة عائدات النفط، «مع دعم واسع لمعالجة كيفية إنفاق عائدات ليبيا في غياب ميزانية وطنية متفق عليها»، وذلك في إطار «منع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا».

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