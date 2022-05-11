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الشهوبي: إعادة جميع المعتمرين العالقين خلال 5 أو 6 أيام

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 10:59 صباحا
الشهوبي: إعادة جميع المعتمرين العالقين خلال 5 أو 6 أيام
الشهوبي خلال حديثه عن أزمة المعتمرين العالقين في السعودية، 11 مايو 2022، (صورة من مقطع فيديو على صفحة إدارة الإعلام الحكومي)
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وعد وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سالم الشهوبي، بإعادة جميع المعتمرين الليبيين العالقين في السعودية خلال خمسة أو ستة أيام.

وأشار الشهوبي إلى عودة 14500 ألف معتمر، بينما تبقى أربعة آلاف و500 معتمر، حسب تصريح في مقطع فيديو منشور على صفحة إدارة الإعلام والاتصال الحكومي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ولفت إلى اتفاق شركتي الخطوط الليبية والأفريقية على تسيير رحلات لإعادة المعتمرين، حيث ستنطلق اليوم طائرة للخطوط الليبية لنقل عدد منهم، كما ستوجه الخطوط الأفريقية ثلاث رحلات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الشهوبي أن سبب التأخر يعود إلى الارتباك الذي وقع في مطار جدة الدولي؛ نتيجة عدم فتح الصالة الحجاج الرئيسية، وفتح صالة جانبية لا تتسع لعدد المعتمرين، مشيرا إلى أنه جرى في النهاية تدارك الأمر وفتح صالة الحجاج، كما أكد تأمين مكان إقامة المعتمرين العالقين خلال الفترة الماضية في جدة ومكة.

الشهوبي في الرياض لحضور مؤتمر مستقبل الطيران
ويتواجد وزير المواصلات في العاصمة السعودية الرياض حاليا لحضور مؤتمر مستقبل الطيران، حيث التقى أمس الثلاثاء بوزير النقل التونسي، ربيع المجيدي.

وبحث الطرفان المشكلات العالقة في منفذي رأس اجدير ووازن الحدوديين، وأيضا عودة رحلات شركة الخطوط الجوية التونسية إلى ليبيا، وملف المديونية الخاصة بالخطوط الليبية والأفريقية.

أزمة تأخر سفر المعتمرين من السعودية
وفي مطلع مايو الجاري، شهد مطار الملك عبدالعزيز بجدة تكدسا سجلته مقاطع فيديو مصورة عبر موقع «تويتر»، حيث افترش عدد كبير من المسافرين الأرض داخل وخارج المطار، وسط حالة من الفوضى.

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وقالت شركة الخطوط الجوية الأفريقية، في حينه، إن التأخير في الرحلات ناتج عن الازدحام الشديد في حركة الطيران، وعدم قدرة شركات المناولة وخدمات المطار عن الإيفاء بمتطلبات الرحلات لجميع الشركات الدولية والعالمية المشغلة إلى ومن مطار جدة.

ثم أعلنت في السادس من مايو، حصولها على موافقة من السلطات السعودية بتسيير رحلاتها من صالة الحجيج (الصالة الجنوبية)، وذلك تفاديا للازدحام، ما أدى إلى انفراجة في الأزمة وعودة الكثير من المعتمرين العالقين هناك.

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