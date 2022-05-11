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الدبيبة يوجه باتباع آلية شفافة في تطبيق شروط الحج

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 10:55 صباحا
الدبيبة يوجه باتباع آلية شفافة في تطبيق شروط الحج
لقاء الدبيبة مع أعضاء هيئة الحج والعمرة، 10 مايو 2022، (حكومتنا)
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وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، باتباع آلية واضحة وشفافة لتطبيق شروط الحج التي أعلنتها وزارة الحج السعودية، على من جرى اختيارُهم بالقرعة للعامين 2020 - 2021.

ودعا إلى إعطاء الأولوية لمن لم يؤد فريضة الحج في السابق، وذلك خلال لقائه رئيس هيئة الحج والعمرة وأعضائها، ومندوبا عن دار الإفتاء، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

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وجاء اللقاء لمتابعة أعمال الهيئة، وما اتخذته من إجراءات لتنظيم موسم الحج لهذا العام، والاستماع لاحتياجاتها.

وأكد الدبيبة، ضرورة توفير كل الاحتياجات اللازمة للحجاج الليبيين، والإعداد والتنظيم الجيد لكي يؤدي الحجاج المناسك بشكل يضمن سلامتهم وراحتهم.

آلية هيئة الحج والعمرة لاختيار الحجاج
وسبق أن أعلنت هيئة الحج والعمرة اختيار الحجاج لهذا العام حسب تسلسل الكشف الناتج عن قرعة الحج الأولى (1441هـ ٢٠٢٠م)، مضيفة: «بناء على تحديد عدد الحجاج وحفظ الحقوق، يتعذر فتح باب التنازلات والاستبدالات والتكريم».

وأشارت إلى أن المملكة حددت نسبة الحجاج عمومًا بـ42% من الحصة الأصلية لكل دولة، واشترطت أن الفئة العمرية المسموح لها بالحج هي ما دون 65 عامًا، أما من تعدوا هذه السن «فلا يمكنهم نيل التأشيرة ولا دخول بلاد الحرمين الشريفين»

كما وعدت ببذل جهدها ومساعيها من أجل زيادة العدد، وتهيئة الفرصة لمن ينتظرون دورهم في الحج، داعية الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والتماس العذر

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