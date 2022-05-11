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بليحق: عمل حكومة باشاغا من سرت يحقن دماء الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 08:49 صباحا
بليحق: عمل حكومة باشاغا من سرت يحقن دماء الليبيين
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: صفحة المجلس على فيسبوك)
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قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عمل الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا من سرت، سيكون له آثار إيجابية منها حقن دماء الليبيين، مشيرا إلى أن المجلس اختار عقد جلسة في المدينة خلال الأيام المقبلة دعما لانطلاق عمل الحكومة من داخلها.

وأضاف بليحق أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح تناول تلك المسألة خلال لقائه الأخير مع سفير أميركا، وأكد أيضا أن وجود الحكومة في سرت سيحول دون إدخال البلاد في حرب جديدة، حسب تصريح إلى قناة «العربية الحدث»، أمس الثلاثاء.

وأشار إلى أن الأمر أيضا يتوافق مع مبادرة عقيلة، «التي جاء على إثرها حوار جنيف، الذي أفضى إلى اختيار المجلس الرئاسي والحكومة السابقة، حيث دعا حينها إلى أن يكون مقر المجلس والحكومة في سرت لكي لا تقع رهينة الميليشيات المسلحة الموجودة في العاصمة طرابلس.

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وأشاد بدعوة باشاغا إلى فتح الحوار شامل مع القوى المجتمعية والسياسية والعسكرية، مضيفا أنه فيما يخص بالتحاور مع حكومة عبدالحميد الدبيبة فإنها «لا تمتلك صفة قانونية وقد انتهت ولايتها، وحكومة باشاغا هي الشرعية».

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وفي الرابع من مايو الجاري، قال باشاغا إنه «يرى أن تمارس حكومته مهام عملها من سرت»، وذلك في كلمة بمجمع قاعات واقادوقو وسط المدينة.

وأرجع باشاغا اتخاذ تلك الخطوة «لما عانته المدينة من حروب وويلات خلال السنوات الماضية وكونها تقع وسط ليبيا وتربط شرق البلاد بغربها وجنوبها وليس لها عداوة أو خلافات أو حساسيات مع مختلف المدن الليبية».

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