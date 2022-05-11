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مطار طبرق يعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 مايو 2022, 12:42 صباحا
مطار طبرق يعلن استئناف الرحلات الجوية الداخلية
مطار طبرق الدولي. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مطار طبرق الدولي، استئناف الرحلات الجوية الداخلية على متن الخطوط الجوية الليبية.

وأوضح المطار في بيان الثلاثاء، أن استئناف الرحلات الجوية الداخلية سيكون يوم الجمعة من كل أسبوع، بواقع رحلة أسبوعياً .

وتشمل الرحلة «معيتيقة _ طبرق _ معيتيقة»، فيما سيكون توقيت الإقلاع في من معيتيقة، الساعة 8:30 صباحا، والإقلاع من طبرق  الساعة 11:00 صباحا .

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، أنها ستستأنف رحلاتها الجوية من مدينة بنغازي إلى مدينة إسطنبول التركية يوم الخميس المقبل، بواقع رحلتين إسبوعيًا، بعد توقف دام سنوات على هذا الخط بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا.

وحددت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أسعار تذاكر شاملة الذهاب والعودة لتبدأ من 1195 دينارًا على جميع الرحلات، منوهة إلى أن موعد انطلاق أولى الرحلات من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى إسطنبول ستكون عند الساعة السادسة من مساء غد الخميس.

 

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