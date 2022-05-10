توزيع عواكس على أصحاب الإبل الطليقة في البريقة

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

باشرت مديرية أمن الهلال النفطي، توزيع كمية من الأشرطة العاكسة على مربي الإبل في مناطق الهلال النفطي، من أجل تركيبها على إبلهم، التي ترعى بالقرب من الطريق العام في المنطقة الممتدة من رأس لانوف غرباً إلى مدينة إجدابيا شرقًا.

وقال رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بالمديرية، النقيب عمر اشويقي، إلى «بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن مدير أمن الهلال النفطي، العميد إيهاب بوخريص الكزة، عقد اجتماعًا مع رئيس نقابة مربي الإبل في مناطق إجدابيا والبريقة، لوضع آلية لتوزيع العواكس المخصصة للإبل التي تتواجد بالمنطقة الممتدة من منطقة رأس لانوف غرباً إلى مدينة إجدابيا شرقاً، على طول الطريق الساحلي الرابط بينهما.

- ضبط تاجر مخدرات وحبوب هلوسة في أجدابيا

وقدمت هذه الأشرطة من المؤسسة الوطنية للنفط، بالتعاون مع مديرية أمن الهلال النفطي، مساهمة منها في التقليل من حوادث الاصطدام بالإبل، حيث تشهد هذه المناطق حوادث متكرره نتج عنها فقد للأرواح والممتلكات.

مدير أمن الهلال النفطي، إيهاب بوخريص، مع رئيس نقابة مربي الإبل في مناطق إجدابيا والبريقة. 10 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)

مدير أمن الهلال النفطي، إيهاب بوخريص، مع رئيس نقابة مربي الإبل في مناطق إجدابيا والبريقة. 10 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)

مدير أمن الهلال النفطي، إيهاب بوخريص، مع رئيس نقابة مربي الإبل في مناطق إجدابيا والبريقة. 10 مايو 2022. (مديرية أمن الهلال النفطي)