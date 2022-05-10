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اجتماع في سرت لتفعيل دور نقابات المعلمين بالمنطقة الوسطى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 11:04 مساء
اجتماع في سرت لتفعيل دور نقابات المعلمين بالمنطقة الوسطى
اجتماع في سرت لتفعيل دور نقابات المعلمين بالمنطقة الوسطى. (بوابة الوسط)
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أكد اجتماع تقابلي لرؤساء نقابات المعلمين بالمنطقة الوسطى، «سرت ومصراتة وزليتن والخمس، والقرة بولي وترهونة وقصر الأخيار ومسلاتة وبني وليد وزمزم»، ضرورة تفعيل دور النقابات وتكثيف جهودها لتذليل كافة الصعاب التي تواجه المعلم، وتواصلها مع منتسبيها والمطالبة بحقوقهم لدى الجهات المختصة.

وشدد الاجتماع الذي عقد في سرت اليوم، وحضره مراقب التربية والتعليم ببلدية مصراتة، على ضرورة الاستعجال في إصدار بطاقات العضوية لمنتسبي النقابات الأساسية، كل حسب وظيفته وفق النموذج المعد.

وأكد مصدر مسؤول بنقابة المعلمين إلى «بوابة الوسط» أن الاجتماع شهد الاتفاق أيضًا على تكثيف الاجتماعات الدورية بين نقابات المنطقة الوسطى، والتواصل المستمر مع النقابة العامة للمعلمين.

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