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باشاغا يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 10:48 مساء
باشاغا يعلن إعادة فتح الحقول والموانئ النفطية
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أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إعادة فتح فتح الحقول والموانئ النفطية، بعد «جهود مجلس النواب والحكومة الليبية».

وقال باشاغا في بيان اليوم، إن القرار جاء بعد إعلان تكتل الهلال النفطي «موافقته على رفع الحصار المفروض على المنشآت النفطية». وأوضح البيان أن قرار التكتل جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

وفي تسجيل مصور نشره باشاغا، أعلن «تكتل الهلال النفطي»، إعادة فتح الحقول والمواني النفطية، اعتبارا «من هذه اللحظة».

وأوضح  البيان أن قرار «التكتل» جاء بناء على تعليمات رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح.

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الأحد، أبلغ رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، المبعوث الخاص، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، بشرط فتح حقول وموانئ النفط، وذلك خلال اجتماع جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة الأحد الماضي.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبر صفحة المركز على «فيسبوك» إن عقيلة صالح أكد للسفير الأميركي «أنه سيتم فتح الحقول النفطية بعد تثبيت آلية توزيع عوائد النفط بشكل عادل على كافة الأقاليم»، مشيرًا إلى «أنه سيسعى جاهدًا لحلحلة أزمة إيقاف الحقول النفطية عن العمل».

من جهته أكد نورلاند، خلال لقائه عقيلة صالح بالقاهرة، «على التزام الولايات المتحدة بدعم آلية بقيادة ليبيا لإدارة عائدات النفط بطريقة تعزز تحقيق أقصى قدر من الشفافية والتعاون بين جميع القوى السياسية في ليبيا» وفق سلسلة تغريدات نشرها حساب السفارة الأميركية على «تويتر».

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