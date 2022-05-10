الخطوط الليبية تستأنف رحلاتها الجوية من بنغازي إلى إسطنبول الخميس المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستستأنف رحلاتها الجوية من مدينة بنغازي إلى مدينة إسطنبول التركية يوم الخميس المقبل، وذلك بواقع رحلتين إسبوعيًا، وذلك بعد توقف دام سنوات على هذا الخط بسبب الأحداث الأمنية التي شهدتها ليبيا.

وحددت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أسعار تذاكر شاملة الذهاب والعودة لتبدأ من 1195 دينارًا على جميع الرحلات، منوهة إلى أن موعد انطلاق أولى الرحلات من مطار بنينا الدولي في بنغازي إلى إسطنبول ستكون عند الساعة السادسة من مساء بعد غد الخميس.

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«برنيق للطيران» تبدأ رحلاتها من بنغازي إلى إسطنبول غدًا

وستكون شركة الخطوط الجوية الليبية ثاني مشغل على خط بنغازي-إسطنبول بعدما أعلنت شركة «برنيق للطيران» في 30 أبريل الماضي، أنها ستبدأ أولى رحلاتها من مطار بنينا إلى إسطنبول غدًا الأربعاء 11 مايو، وحددت الشركة ألف دينار للتذكرة الواحدة.

وقالت «برنيق للطيران» في بيان إنها ستبدأ من 11 مايو تسيير ثلاث رحلات أسبوعيًا من بنغازي إلى إسطنبول خلال الشهر الجاري، على أن تزيد عدد رحلاتها إلى 5 رحلات أسبوعيًا بداية من الأول من يونيو المقبل.

ومدينة إسطنبول هي ثالث محطة دولية لشركة «برنيق للطيران»، بعد كل من مطار برج العرب في مدينة الإسكندرية بمصر ومطار قرطاج في تونس.