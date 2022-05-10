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ضبط سيارة شرطة مسروقة أسفل جسر القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 06:29 مساء
ضبط سيارة شرطة مسروقة أسفل جسر القره بوللي
سيارة الشرطة المسروقة التي جرى ضبطها أسفل كوبري القره بوللي. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط سيارة شرطة مسروقة من قبل إحدى الدوريات التابعة لقسم شرطة النجدة بمديرية أمن القره بوللي المتمركزة تحت جسر القره بوللي.

وأوضحت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن السيارة المسروقة «نوع تويوتا كامري موديل2007 اللون رصاصي»، مشيرة إلى أنها كانت «تحمل لوحات معدنية مزورة يقودها شخص ليبي الجنسية».

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وأضافت الوزارة أن السائق الذي كان يقود سيارة الشرطة المسروقة «أفاد بأنه قام بشرائها من سوق المركبات»، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوااقعة، وطالبت المواطنين بضرورة الرجوع إلى منظومات تسجيل المركبات والاستفسار عن أوراقها قبل الشراء.

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