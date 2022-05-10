Atwasat

المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 04:16 مساء
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
لقاء المنفي مع القطراني ووزيرا الموارد المالية والثروة البحرية بحكومة الوحدة الوطنية. (المجلس الرئاسي)
alwasat radio

أطلع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني، ووزير الموارد المائية طارق بوفليقة، ووزير الثروة البحرية عادل محمد سلطان، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، وذلك خلال لقاء عقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء جرى خلاله «الإطلاع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية، خاصة فيما يتعلق بمكاتب الثروة البحرية بالبلديات، للرفع من كفاءتها والتحسين من مستوى خدماتها وإنتاجيتها، ومتابعة مشاريع التنمية الخاصة بالموارد المائية، وصيانة الآبار وخزانات المياه، والجدوى الفنية للمشاريع للوصول إلى الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الإطار الاستراتيجي لقطاع المياه في البلاد، لتحقيق إدارة مـستدامة لموارد المياه، ضمن استراتيجية وطنية مائية واضحة».

آليات عمل الحكومة ودورها في المصالحة والحوار
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي استعرض مع القطراني ووزيري الموارد المائية والثروة البحرية أيضًا خلال اللقاء آليات عمل الحكومة، ومناقشة دورها في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، ودعم الحوار المجتمعي لإنجاحها، وكذلك العمل بشكل عاجل على معالجة كل القضايا المتعلقة بالأمن الغذائي، والموارد المائية، وغيرها من الملفات الخدمية الأخرى.

- المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
- اجتماعات الربيع: المبروك يبحث إعادة صياغة مذكرة الشراكة وفتح مكتب البنك الدولي في ليبيا

وقبل ذلك اللقاء، استعرض المنفي ونائبه عبدالله اللافي، مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، الأوضاع المالية للحكومة في ظل الصعوبات التي يعيشها المواطن حاليًا. وأكد اللقاء ضرورة «استمرارية الوفاء بالتزامات الحكومة، والتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الحالة الاقتصادية في البلاد»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

المنفي يطلع على نتائج زيارة وزير المالية إلى الولايات المتحدة
وأطلع وزير المالية، خلال اللقاء، المجلس الرئاسي بنتائج زيارته إلى الولايات المتحدة، ومشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في أبريل الماضي، ونتائج لقائه نائب وزير الخزانة الأميركية أريك ماير، وسبل تطوير التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بتقديم الدعم الفني لوزارة المالية في برنامج إصلاح نظام المالية العامة، والمساعدة في تطوير منظومة مالية متقدمة لمعالجة المشكلات والصعوبات التي تواجه الوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز

بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز
كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب

كيف يتحول اللاجئون الأوكران إلى مكسب لمستقبليهم؟.. بنك التنمية الأوروبية يجيب
أحلام خارج التغطية

أحلام خارج التغطية
تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم
مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»

مصر: سببان وراء انخفاض معدلات الإصابة والوفاة بـ«كورونا»
3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد

3 مباريات في دوري الدرجة الأولى الليبي لكرة اليد
كاركاتير خيري - أوكرانيا

كاركاتير خيري - أوكرانيا
«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب

«كاف» يعلن رسميا: نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب
الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة

الأمم المتحدة تحذر من خطر تجاوز شدة حرارة الأرض عتبة 1.5 درجة
شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا

شاهد: متظاهرون يرشقون السفير الروسي بالطلاء الأحمر في بولندا
إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته الرئيسية

إطلاق أعيرة نارية من منزل رئيس وزراء سريلانكا إثر اقتحام آلاف المتظاهرين بوابته ...
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول القاعدة الدستورية

خلال لقائه المشري في القاهرة.. نورلاند يدعو «النواب» و«الدولة» إلى الاتفاق حول ...
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
استقرار أسعار العملات الدولية في السوق الموازية
هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثة مجهولة
هيئة البحث عن المفقودين تتعرف على هوية جثة مجهولة
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار الدستوري
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار ...
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر ...
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة بسرت
«النواب» يقرر استدعاء رئيس صندوق الإنماء ويصوت على عقد جلسة ......
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية
المنفي يطلع على احتياجات بلديات المنطقة الشرقية...
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة
المنفي يبحث مع المبروك الأوضاع المالية للحكومة...
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية والعسكرية
باشاغا يدعو إلى حوار مع كل القوى السياسية والمجتمعية ......
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم القصَّر في ليبيا
بدعم 7 هيئات دولية.. مشروع جديد لتعزيز نظام عدالة يلائم ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط