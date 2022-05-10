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انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 مايو 2022, 01:57 مساء
انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة الخاص بالمسار الدستوري
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: مجلس النواب)
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انطلقت أعمال جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة نتائج اجتماع القاهرة بخصوص المسار الدستوري، الذي جرى على مدار عدة أيام في أبريل الماضي.

وقال الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، في بيان، إن جلسة اليوم انطلقت برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري «لمناقشة أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور خلال اجتماع القاهرة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وما يستجد من أعمال.

وأمس الإثنين، أحال مجلس النواب المشروع إلى مقترح الميزانية العامة للعام 2022 المقدمة من الحكومة المكلفة إلى لجنة الموازنة والتخطيط والمالية، وذلك بعد مناقشته من قبل الأعضاء الحاضرين للجلسة.

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واقترحت الحكومة ميزانية تبلغ قيمتها الإجمالية 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا و200 دينار ليبي، تتوزع على أربعة أبواب، على ما أعلن وزير المالية، أسامة حماد، في بيان نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

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