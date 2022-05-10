السوق الرسمية: تراجع الدولار أمام الجنيه وارتفاع اليورو والإسترليني

القاهرة - بوابة الوسط

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية أمام الدينار، الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وتراجع متوسط سعر الدولار إلى 4.79 دينار من 4.81 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع سعر اليورو إلى 5.07 دينار مقابل 5.05 دينار أمس، والجنيه الإسترليني إلى 5.92 دينار من 5.90 دينار أمس.

العملات العربية في السوق الرسمية

وعلى صعيد العملات العربية، هبط سعر الريال السعودي قرشا ليسجل 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار أمس، وثبت الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وخسر سعر الدينار التونسي قرشا ليسجل 1.54 دينار مقابل 1.55 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على اليوان الصيني الذي بيع بـ 0.71 دينار، بينما انخفضت الليرة التركية قرشا إلى 0.31 دينار من 0.32 دينار أمس.