الشهوبي يبحث مع وزير النقل التونسي المشكلات في منفذي رأس اجدير ووازن

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، سالم الشهوبي، مع وزير النقل التونسي، ربيع المجيدي، المشكلات العالقة في منفذي رأس اجدير ووازن الحدوديين.

جاء ذلك في اجتماع ثنائي على هامش مؤتمر مستقبل الطيران، المنعقد في العاصمة السعودية الرياض، حسب بيان وزارة المواصلات على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتناول الاجتماع مواضيع أخرى، منها تسوية الديون المالية لشركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية.

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كما تطرق الوزيران إلى عودة تسيير الرحلات إلى ليبيا على متن شركة الخطوط التونسية، وبحث فتح خط بحري بين البلدين.

حضر اللقاء رئيس مصلحة الطيران المدني مصطفي بن عمار، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال، ومن الجانب التونسي مدير عام ديوان الطيران والمطارات منتصر بن حميدة، ومدير عام شركة الخطوط التونسية.