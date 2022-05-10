«الأرصاد»: ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يزيد ارتفاع الموج عن 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة عدا خلال فترة سقوط الأمطار.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا خصوصا غدا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقه على الساحل من مصراتة إلى سرت، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانا.

- الرياح شمالية غربية إلى شمالية، تتحول غدا إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر هادئ إلى خفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة خلال سقوط المطر.