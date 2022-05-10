أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الربيعية مع تكاثر للسحب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ربيعية معتدلة على معظم مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب تدريجيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الغرب مساء اليوم الثلاثاء.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، خصوصا الدواخل وسرت، قد تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من الغد على الخليج وجالو، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و23 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتكون على جالو وأجدابيا والجغبوب بين 27 و32 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الحمادة والجفرة وأقصي الجنوب الغربي، قد تصحبها سحب رعدية واحتمال أن تكون بكميات جيدة على الحمادة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على الحمادة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على غدامس الحمادة والجفرة.