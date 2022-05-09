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إزالة مبان مخالفة وإعادة أراضي مملوكة للدولة في زليتن (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 11:43 مساء
إزالة مبان مخالفة وإعادة أراضي مملوكة للدولة في زليتن (صور)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
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أكدت مصلحة أملاك الدولة، اليوم الإثنين، استئناف أعمال إزالة المباني المخالفة واسترجاع الأراضي المملوكة للدولة في زليتن، بناء على تعليمات النائب العام، وذلك عبر إدارة إنفاذ القانون بطرابلس.

وأزالت الإدارة عددًا من المباني المخالفة التي جرى بناءها على الأراضي المملوكة للدولة في زليتن. كما قامت دوريات الإدارة بفتح مسارات الطرق الخدمية بمشروع الدافنية الزراعي التي جرى إقفالها من بعض المخالفين والبالغ مساحتها 20 كيلومتر.

مشاركة من الحرس البلدي ومديرية أمن زليتن في الإزالة
وجرت هذه الأعمال بمشاركة مديرية أمن زليتن، وجهازي الشرطة الزراعية والحرس البلدي، ومكتب مصلحة أملاك الدولة وإدارة التسجيل العقاري في المدينة.

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وأشارت المصلحة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية حيال التجاوزات، مؤكدة أن الحملة مستمرة لضبط المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي المملوكة للدولة.

جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
جانب من حملة إزالة المباني المخالفة في زليتن، 9 مايو 2022. (مصلحة أملاك الدولة)
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