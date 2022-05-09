دبلوماسي جزائري: نستمع إلى كل الأطراف الليبية دون التدخل في شؤونهم

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

جدد السفير الجزائري لدى روما عبد الكريم طواهرية، تأكيد رفض بلاده التدخل الخارجي في ليبيا، مشيرًا إلى أن آخر زيارة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى الجزائر جاءت بطلب منه.

وقال الدبلوماسي طواهرية، إن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استقبل الدبيبة، وذكَّره بموقف الجزائر بأن الأزمة يجب أن يحلها الليبيون أنفسهم، وفق ما صرح في مقابلة مع وكالة «نوفا» الإيطالية نشرت، اليوم الإثنين.

موقف الجزائر من ليبيا

وتابع السفير موضحًا، أن موقف الجزائر من ليبيا «ثابت ولن يتغير، نستمع إلى كل الأطراف الليبية دون التدخل في الشؤون الداخلية لجيراننا». مستطردًا بالقول: «نعتقد في الجزائر أن على الليبيين أن يحلوا المشاكل بأنفسهم، وأن التدخل الأجنبي لن يسهم في تحقيق السلام بل سيمنع التوصل إليه».

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وأجرى الدبيبة، شهر أبريل الماضي، زيارة إلى الجزائر، قدم خلالها خطته لإجراء الانتخابات إلى الرئيس تبون. فيما صرح الأخير بأن بلاده تدعم الشرعية الدولية في ليبيا من خلال حكومة عبدالحميد الدبيبة، وأن استبدالها يكون بانتخابات تفرز مجلسًا نيابيًا جديدًا يعين حكومة جديدة.