فصل الكهرباء عن 4 مناطق بالجنوب الغربي 6 ساعات يومي الثلاثاء والأربعاء

القاهرة - بوابة الوسط

نوهت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الإثنين، إلى أنه سيجري فصل التغذية بالتيار الكهربائي عن أربع مناطق بالجنوب الغربي لمدة ست ساعات خلال، الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فصل التيار عن مناطق غات وتهالا والبركات والعوينات سيكون من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا ولمدة يومين، آملة من المواطنين أخذ العلم بذلك.

استكمال أعمال ربط دائرة أوباري الغازية/ العوينات

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء سببه «استكمال أعمال ربط دائرة أوباري الغازية/ العوينات جهد 220 ك.ف» الذي يكون يوم غدًا الثلاثاء، ما يتطلب فصل الدائرة المذكورة.

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