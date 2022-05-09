«الأرصاد»: أمطار على مناطق الدواخل خلال الـ48 ساعة المقبلة

القاهرة - بوابة الوسط

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، مساء اليوم الإثنين، إنه من المتوقع انتشار السحب على الشمال الغربي، خاصة الدواخل تصحبها أمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

كما توقع المركز في نشرته الجوية المسائية، اعتدالًا ملموسًا لدرجات الحرارة، ثم تتسع رقعة السحب الخميس المقبل، لتشمل المناطق الشرقية، ولا يطرأ تغير كبير على مناطق الجنوب.

- أحوال الطقس اليوم: أجواء ربيعية في معظم المناطق

- «الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

وشهدت ترهونة ومسلاتة تكاثرًا للسحب وسقوط أمطار اليوم الإثنين، فيما سادت معظم مناطق البلاد أجواء ربيعية معتدلة، وتراوحت درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 22 و38 درجة مئوية.