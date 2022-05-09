إنقاذ 83 مهاجرا شمال منطقة المطرد غرب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، مساء اليوم الإثنين، إنقاذ 83 مهاجرًا شمال منطقة المطرد غرب ليبيا وإعادتهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية وتسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأوضح مكتب الإعلام والمراسم، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن عملية الاإنقاذ جرت أمس الأحد، من قبل زورق تابع لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ جرت على بعد 10 أميال شمال منطقة المطرد، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه.

إجراءات ترحيل المهاجرين

وقال المصدر إن المهاجرين من عدة جنسيات أفريقية كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب أرسل نداء استغاثة بعد تعطله في البحر في منطقة المسؤولية الليبية، لافتًا إلى أن عملية الإنقاذ تأتي في إطار الجهود الإنسانية والمهام السيادية لحماية السواحل الليبية وتقديم خدمات البحث والإنقاذ للمهاجرين غير الشرعيين.

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وأكد مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية أن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

المهاجرون لدى وصولهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

المهاجرون لدى وصولهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

المهاجرون لدى وصولهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

المهاجرون لدى وصولهم إلى نقطة إنزال مصفاة الزاوية. (مكتب المراسم والإعلام برئاسة أركان القوات البحرية الليبية)