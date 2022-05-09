باشاغا يبحث التعديات على مياه النهر الصناعي في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

في زيارة إلى مدينة سرت، تفقد رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، خزان القرضابية التابع لجهاز استثمار مياه النهر الصناعي، اليوم الإثنين.

وناقش باشاغا والوفد الوزاري المرافق له العقبات التي تحول دون تدفق المياه للخزان، المتمثلة في التوصيلات العشوائية والبناء فوق خطوط المياه، وذلك بحضور مدير موقع الجهاز التنفيذي للنهر الصناعي ورئيس وأعضاء لجنة إدارة جهاز المهندسين المشرفين.

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واستمع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب والوفد الوزاري إلى شرح عن مراحل عمل جهاز النهر الصناعي فى ليبيا، بمشاركة كل من عميد بلدية سرت.

وتبلغ السعة الإجمالية لخزان القرضابية 6.8 مليون متر مكعب من المياه. ويواجه مثل غيره من الخزانات عددًا من المشاكل التي تتسبب في انقطاع المياه لفترات طويلة عن السكان، لا سيما في فصل الصيف.

جانب من زيارة باشاغا لخزان القرضابية في سرت، 9 مايو 2022. (حكومة باشاغا)

باشاغا خلال زيارته لخزان القرضابية في سرت، 9 مايو 2022. (حكومة باشاغا)