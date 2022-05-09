«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

القاهرة - بوابة الوسط

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع وفد من وزارة الداخلية التركية؛ لبحث التعاون الأمني المشترك، وتطوير الإصدارات الأمنية الصادرة عن الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن تحديث الإصدارات الأمنية «من شأنه حذو ليبيا بمصاف الدول المتقدمة»، فيما أشاد خالد مازن بـ«عمق العلاقات الليبية-التركية في شتى المجالات».

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زيارة تركية لمؤسسات وزارة الداخلية

وأشار البيان إلى وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي إلى كل من: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.

حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات ونائبه، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية، وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لمؤسسات الوزارة، ومسؤولون آخرون.

جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)

جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)