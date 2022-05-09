Atwasat

«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 مايو 2022, 07:23 مساء
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد مازن خلال اجتماعه مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)
alwasat radio

اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد مازن، مع وفد من وزارة الداخلية التركية؛ لبحث التعاون الأمني المشترك، وتطوير الإصدارات الأمنية الصادرة عن الوزارة.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الإثنين، إن تحديث الإصدارات الأمنية «من شأنه حذو ليبيا بمصاف الدول المتقدمة»، فيما أشاد خالد مازن بـ«عمق العلاقات الليبية-التركية في شتى المجالات».

- مازن يلتقي في أنقرة وزير الداخلية التركي (صور)
- الداخلية تستقبل وفدا من أمن السواحل التركي
- مصدر لـ«بوابة الوسط»: باشاغا يلتقي في أنقرة رئيس المخابرات التركية

زيارة تركية لمؤسسات وزارة الداخلية
وأشار البيان إلى وضع برنامج زمني لزيارة الوفد التركي إلى كل من: مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ومصلحة الأحوال المدنية وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.

حضر الاجتماع رئيس مصلحة الجوازات ونائبه، ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ورئيس مجلس إدارة شركة السلع الأمنية، وأعضاء لجنة إدارة المشروع الوطني للتطوير التقني لمؤسسات الوزارة، ومسؤولون آخرون.

جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)
جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)
جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)
جانب من اجتماع وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مع وفد أمني تركي، 9 مايو 2022 (الوزارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة

أول حديث لأنشيلوتي بعد السقوط في «ديربي» العاصمة
تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»

تسريبات حول إنهاء مانشستر سيتي صفقة هالاند الأضخم في تاريخ «البريميرليغ»
شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا

شارل ميشال اضطر للاحتماء من القصف أثناء زيارة مفاجئة لأوكرانيا
بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022

بليحق: انطلاق جلسة «النواب» لمناقشة مشروع ميزانية 2022
روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال حرب شاملة»

روسيا تستعرض قوتها العسكرية في ذكرى الانتصار على النازية.. وبوتين يحذر من «أهوال...
بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا

بوتين: الجيش الروسي يدافع عن «الوطن الأم» في أوكرانيا
بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا

بوريل يدعو إلى استخدام الأموال الروسية المجمدة في إعادة بناء أوكرانيا
أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين

أبوردينة: السيادة على القدس ومقدساتها هي لدولة فلسطين
بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا

بريطانيا ترفض إعادة تراث روماني «مسروق» من ليبيا
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها

عون لـ«حكومتنا»: أزمة تلوث البنزين «محدودة».. والنائب العام فتح تحقيقا بشأنها
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»

حكومة باشاغا: 41 مليار دينار إجمالي الرواتب «بعد جدول المرتبات الموحد»
رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»

رد جديد من «البريقة لتسويق النفط» على اتهامات «البنزين المغشوش»
مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة

مركز إماراتي يتحدث عن «معارك» مؤجلة في ليبيا ستظهر في المرحلة المقبلة
حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب

حماد يتوقع تعاون الكبير في تسييل الميزانية بعد إقرارها من مجلس النواب
إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية

إيان مارتن يتحدث عن الحاجة لـ«مقاربة دولية موحدة» لإنجاح الانتخابات الليبية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف المصالحة الوطنية
اللافي يبحث مع وليامز تطورات العملية السياسية في ليبيا وملف ...
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى لجنة الموازنة والتخطيط
مجلس النواب يعلق جلسته إلى الغد ويحيل مشروع قانون الميزانية إلى ...
المنقوش تعرب عن دعمها الكامل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا
المنقوش تعرب عن دعمها الكامل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في...
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس ...
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية
الأمن الداخلي يعلن ضبط أحد أكبر رؤوس القتل بالمنطقة الغربية...
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر
«الإفتاء» الليبية تحدد القيمة النقدية لزكاة الفطر...
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»
شاهد.. ما وراء عودة بلحاج في برنامج «الحصاد»...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
باشاغا يبحث التعديات على مياه النهر الصناعي في سرت
باشاغا يبحث التعديات على مياه النهر الصناعي في سرت...
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المخدرة قرب الحدود مع ليبيا
الجيش المصري يحبط تهريب شحنة كبيرة من الأسلحة والذخائر ......
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من التجربة التركية
«الداخلية» تتجه لتحديث الإصدارات الأمنية بعد الاستفادة من ......
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون الميزانية إلى لجنة التخطيط والموازنة
تنتوش يطالب النواب بتقديم ملاحظاتهم حول مشروع قانون ......
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب طرابلس الاستعجالي
الدبيبة يطلع على مراحل تقدم العمل بمشروع محطة كهرباء غرب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط