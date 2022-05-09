المنقوش تعرب عن دعمها الكامل الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية لحل الأزمة في أوكرانيا، وذلك في مكالمة هاتفية تلقتها من نظيرها الأوكراني دميترو كوليبيا، وفق ما أعلنته الوزارة اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن المنقوش استعرضت مع نظيرها الأوكراني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وناقش الطرفان سبل تعزيز آفاق علاقات التعاون المستقبلي بين البلدين، لا سيما القطاعين التجاري والغذائي بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وزير خارجية أوكرانيا: ليبيا حليف وصديق دائم

وأضافت الوزارة أن وزير الخارجية الأوكراني عبر من جانبه «عن كامل تقديره على دعم دولة ليبيا لبلاده في هذه الحرب؛ مثمنًا دور وجهود وزيرة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية، لافتًا إلى أن دولة ليبيا حليف وصديق دائم لأوكرانيا»، مشيدًا بـ«دورها الجوهري في المنطقة ودول الجوار».

- إسبانيا تثمن تصويت ليبيا لصالح تعليق عضوية روسيا بمجلس حقوق الإنسان

- المنقوش تشارك في ندوة افتراضية عن تأثيرات الحرب في أوكرانيا

وساندت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية أوكرانيا دبلوماسيًا منذ بدء الحرب الروسية عليها في فبراير الماضي، وأيدت قرارات بالمنظمات الدولية للتنديد بالحرب الروسية في أوكرانيا.