السفير الإيطالي يؤكد للسايح استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني لمفوضية الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، عن استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والاستشاري للرفع من جاهزية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في حال توافق الأطراف السياسية على إجراء عملية انتخابية في الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، اليوم الإثنين، حيث ثمن جهود المفوضية «والمهنية التي اتسمت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة»، حسب بيان المفوضية على موقعها الإلكتروني.

كما تناول الطرفان مستجدات المشهد السياسي الليبي، وسبل دعم المجتمع الدولي للعملية الديمقراطية في ليبيا.

السفير الإيطالي يدعو إلى تجاوز المعوقات أمام إجراء الانتخابات

وتطرق اللقاء إلى ذكرى الهجوم على مقر المفوضية في غوط الشعال، في الثاني من مايو العام 2018، حيث قدم السفير الإيطالي التعازي في ضحايا التفجير، الذي راح ضحيته 13 موظفا.

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ودعا السفير إلى تجاوز كافة المشكلات من أجل تحقيق تطلعات الشعب الليبي التي ترجمتها إحصاءات الناخبين والمرشحين، والتجاوب الكبير الذي أبدته كافة الأطياف الوطنية نحو الانتخابات.